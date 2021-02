Napoli-Secondigliano: nasconde in casa TLE, sanzionato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale del Centauro hanno notato un uomo con in mano una stecca di sigarette che, alla loro vista, è entrato frettolosamente nell’androne di uno stabile.

I poliziotti sono entrati nel palazzo bloccando l’uomo e, con il supporto di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto nel suo appartamento, occultati in una valigia, 370 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di 7,4 kg.

L’uomo, un 43enne aversano, è stato sanzionato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri per un importo di 38.180 euro.