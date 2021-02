Portici – Emergenza COVID-19, ecco i dati dei contagi nelle scuole

AGGIORNAMENTO CONTAGI NELLE SCUOLE A PORTICI AL 9 FEBBRAIO 2021.

Questa la situazione per ogni singola scuola aggiornata al 9 febbraio 2021 come da tabella in foto.

Rispetto alla comunicazione precedente abbiamo inserito anche i dati delle scuole private.

Complessivamente sono 50 i contagiati dal COVID 19 negli Istituti Comprensivi e 6 nelle scuole private.

Su proposta della UOPC ASL NA 3 SUD è stata disposta dal Dirigente scolastico del Plesso Caportano la sospensione della didattica in presenza fino al 17 febbraio 2021.

Si ricorda che come condiviso, le Scuole comunicano all’Uopc, all’ISZM ed all’ Amministrazione Comunale gli elenchi di alunni e personale scolastico docente e non docente che hanno avuto un contatto stretto con persone risultate Positive all’esito del tampone, queste persone saranno poste in isolamento domiciliare per 14 giorni, dal decimo giorno dal contatto, su base volontaria, potranno effettuare il tampone presso l’Istituto Zooprofilattico previo specifico appuntamento di cui dara’ loro comunicazione la Scuola di appartenenza.

Con una grande collaborazione tra Istituzioni stiamo intervenendo nella risoluzione di problematiche che non rientrano nelle nostre responsabilità e nelle nostre competenze.

Riteniamo di farlo nel superiore interesse della tutela della salute dei nostri Cittadini.

Cosi il sindaco Enzo Cuomo