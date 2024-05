Napoli – Droga e rapina: in manette quattro persone

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nola, su richiesta di quella Procura, nei confronti di due soggetti, P.P. e R.G., entrambi napoletani, rispettivamente di venti e ventuno anni, gravemente indiziati di rapina aggravata, commessa in concorso, mediante l’utilizzo di arma da fuoco.

In particolare, nella serata dello scorso 2 febbraio, i predetti, a bordo di uno scooter e completamente travisati, si sarebbero avvicinati ad un’autovettura all’esterno di una pizzeria a Volla (NA) in cui vi era una coppia di giovani ragazzi ai quali avevano asportato due orologi marca Rolex, minacciandoli con estrema violenza e ferocia, puntando al loro indirizzo un fucile a canne mozze.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile di Napoli che ha acquisito la notitia criminis, a seguito di attività info-investigativa, ancora prima che le vittime sporgessero denuncia. L’identificazione degli autori è avvenuta mediante l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza, interno ed esterno dell’esercizio commerciale, dove le vittime sarebbero state dapprima “adescate” e successivamente rapinate. Inoltre, è stato anche ricostruito il percorso effettuato dall’auto con cui i malviventi sarebbero giunti sul posto per il sopralluogo e utilizzata successivamente per la fuga, dopo aver abbandonato lo scooter.

Le successive perquisizioni domiciliari presso le loro abitazioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare gli abiti indossati durante la consumazione del reato.

R.G. è stato tratto in arresto all’alba del 25 marzo, mentre P.P. si è reso irreperibile, sottraendosi volontariamente alla cattura, divenendo formalmente latitante, con decreto del Tribunale di Nola. La pressione costante sul territorio da parte degli investigatori ha indotto P.P. a consegnarsi presso la Casa Circondariale di Poggioreale dove la Polizia Penitenziaria ha dato esecuzione al provvedimento cautelare.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 61enne.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo che stava stazionando a bordo strada.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, poco dopo, l’uomo è stato avvicinato da una persona che ha ricevuto dallo stesso qualcosa in cambio di una banconota.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando, con non poche difficoltà, sia l’indagato, trovato in possesso di 5 involucri contenenti cocaina, sia l’acquirente, trovata in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, il 61enne di origine tunisina con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; l’acquirente, invece, è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Miano: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 44enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in corso Mianella un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da uno scooter in disuso, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 215 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; all’interno del mezzo, invece, sono stati rinvenuti 15 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi.

Per tali motivi il 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.