Pompei – Rapina ad un 18enne, due arresti

Nella mattinata odierna gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Commissariato PS di Pompei, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura, hanno proceduto all’arresto di due soggetti gravemente indiziati del reato di rapina aggravata.

I due indagati avrebbero posto ni essere, il 25 agosto 2023, in Pompei, una rapina in danno di un diciottenne, dalle cui mani, all’interno di un istituto bancario e con il volto travisato, avrebbero strappato al somma di denaro in contanti di euro 2000,00.

L’articolata attività d’indagine successiva al primo intervento, coordinata da questa Procura della Repubblica ed espletata dalla Polizia di Stato, ha permesso di addivenire, con elevata probabilità, all’identificazione dei due odierni arrestati come gli autori della rapina.

All’esito delle formalità di rito, i due arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale G.Salvia.