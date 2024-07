Un progetto musicale del Forum dei Giovani per la festa dei Quattro Altari

I giovani emergenti protagonisti alla Festa dei Quattro Altari con il Forum Young Festival, progetto musicale a cura del Forum dei Giovani. È tutto pronto, a Torre del Greco, per il ritorno della solenne celebrazione, dopo ben 16 anni dall’ultima volta. L’ente di rappresentanza giovanile si prepara dunque alla serata di venerdì 19 luglio quando, a partire dalle ore 20:30, nella Villa Comunale Ciaravolo, avrà inizio la kermesse musicale pensata ed elaborata dal consigliere del Forum Giorgio Cropano: <<Il Forum Young Festival è un evento organizzato dai giovani per i giovani. Rappresenta una straordinaria opportunità per mettere in mostra la creatività, l’energia e l’entusiasmo delle nuove generazioni. Non posso fare a meno di essere ottimista riguardo al futuro: questo evento è solo l’inizio di una lunga serie di iniziative. Tanti ragazzi si sono iscritti al bando di partecipazione: abbiamo selezionato i migliori, secondo le nostre stime, ma erano tutti davvero meritevoli>>. Alla prima edizione del Forum Young Festival si esibiranno sei cantanti, una ballerina e una compagnia teatrale. Emanuela Tarotto, Roberta Amendola, Emmanuel Di Donna, Dangio, Raffaele Di Donna e “Universal Space”, questi gli artisti nella categoria canto. Nella categoria ballo scelta invece la giovane danzatrice Elisa Pontillo. La Compagnia More metterà invece in scena uno spettacolo nella categoria teatro. <<Questo evento dimostra che i giovani sono capaci di proporre e realizzare attività per i loro coetanei. È la prova che il cambiamento è possibile. La partecipazione dei giovani del territorio a una manifestazione tradizionale così rilevante per Torre del Greco evidenzia come possano e debbano diventare protagonisti, non solo del futuro, ma anche del presente. È essenziale dare spazio alle nuove generazioni>> – spiega il vicepresidente del Forum Cristiano Borriello. Continua dunque il percorso intrapreso dall’organo, in collaborazione con il sindaco Luigi Mennella e il direttore artistico Gigi Di Luca, per avvicinare i giovani cittadini torresi alla Festa dei Quattro Altari. L’impegno del Forum, infatti, non si esaurisce con la serata di venerdì 19. I giovani consiglieri dell’Ente continueranno infatti a raccontare gli eventi della celebrazione sui propri canali social, in collaborazione con l’associazione IRT. <<Stiamo dispiegando le nostre forze per offrire un servizio alla città. Le ultime ore ci hanno visti impegnati con l’associazione IRT nella consegna delle brochure presso le attività commerciali del territorio. Continueremo a raccontare la festa sui nostri canali ufficiali e, nel frattempo, ci prepariamo al Forum Young Festival in Villa Comunale. Stiamo inoltre lavorando ad un altro spazio per giovani artisti emergenti: con il contest “Ritmo d’estate” daremo la possibilità a diversi artisti di esibirsi durante la Festa di Sant’Anna>> – conclude il presidente del Forum dei Giovani Alfredo Izzo.