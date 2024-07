Torre del Greco – Successo per la prima serata della festa dei Quattro Altari

COMUNICATO STAMPA

Dopo sedici anni son tornate le luci della Festa. Spettacoli e concerti apprezzati dal pubblico. Pienone per Max Gazzè. Gli eventi di sabato

Dopo sedici anni a Torre del Greco son tornati gli altari, i tappeti e le luci della festa. Un evento straordinario al quale per mesi ha lavorato con caparbietà, in prima persona, il sindaco Luigi Mennella affiancato dal suo staff; dal dirigente dell’ufficio cultura del Comune di Torre del Greco, Gennaro Russo, e dal direttore artistico Gigi Di Luca.

Un ritorno, atteso per sedici anni, che turisti e cittadini hanno dimostrato di aver gradito partecipando con entusiasmo alla rassegna artistica proposta venerdì 19 luglio: un convegno seguito da un reading teatrale in Palazzo Vallelonga; musica con la banda cittadina I Corallini nel centro storico; spettacoli con artisti di strada; due concerti in villa comunale organizzati dal Forum dei Giovani e il concerto Musicae Loci 2024 con Max Gazzè e Calabria Orchestra.

Un grande successo per il sindaco Luigi Mennella che ha riportato in città la Festa dei Quattro Altari: sul palco di via Comizi, prima dell’esibizione di Max Gazzè il primo cittadino è stato letteralmente travolto dagli applausi del pubblico.

La Festa dei Quattro Altari continua anche oggi, sabato 20 luglio. Nel centro storico trasformato in una galleria d’arte all’aperto con altari e tappeti incentrati sul tema della pace e sui quattro argomenti cardine: Corpus Domini, riscatto baronale, identità e tradizione. Gli spettatori ancora una volta si ritroveranno immersi in un mondo fatto di scenografie enormi, di note e testi teatrali inediti che rievocheranno la tradizione popolare, il rapporto con la città e la continuità storica.

Il programma di sabato 20 luglio prevede

Ore 18:00 Centro storico Sfilata e concerto Magicaboola Brass Band

Ore 19:00 Palazzo Vallelonga Verrà un giorno…performance di danza a cura del Centro Alba Buonandi Meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra incontro con Enzo Avitabile

Ore 20:00 Villa Comunale Torre Music Club con la partecipazione di Patrizia Di Donna, Carla Fucci, Maurizio Giobbe, Iacentino e Rosy, Luna Janara, Venus and Mars

Ore 20.30 – 21.15 – 22.00 Palazzo Vallelonga I mille volti di Artemisia spettacolo di Tableaux Vivants – Ludovica Rambelli Teatro

Ore 21:00 Piazza Luigi Palomba Luce spettacolo onirico con trampoli e acrobazie – compagnia dei Folli

Ore 22.00 via Comizi Concerto Enzo Avitabile & i Bottari di Portico

Eventi collaterali

Palazzo Baronale – Mostra di bozzetti di altari a cura dell’Istituto Degni.

Via Roma – Omaggio a Raffaele De Maio, mostra di altari su pannelli espositivi.

Piazza Santa Croce – Proiezione di videomapping

Scuola Giovanni Mazza – Estemporanea pittorica, Progettazione e realizzazione a cura degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Scuola Giovanni Mazza – Expo Torre

Scuola Giovanni Mazza – Installazione scenografica “L’ou com balla” a cura dei Catifaires de Gracia dalla Catalogna,

Corso Vittorio Emanuele – Mercatino di artigianato locale