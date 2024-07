Napoli – Quattro arresti per droga

Corso Secondigliano: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto due uomini.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un servizio di osservazione nei pressi di uno stabile in corso Secondigliano dove hanno notato un soggetto che, dopo aver ricevuto del denaro da una persona, è entrato nel cortile dell’edificio raggiungendo un secondo soggetto; quest’ultimo, dopo aver prelevato un involucro da una cassetta postale in disuso, lo ha consegnato al complice il quale, a sua volta, l’ha ceduto all’acquirente che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato i prevenuti trovando uno di essi in possesso di 770 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio chiaro provento dell’attività delittuosa; inoltre, gli operatori hanno controllato la cassetta postale dove, ben occultati in due borselli, hanno rinvenuto 43 involucri di marijuana del peso complessivo di 104 grammi circa e 11 involucri di hashish per un totale di circa di 108 grammi.

Per tali motivi, i due indagati, entrambi napoletani di 19 e 27 anni con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Napoli, 19 luglio 2024

——

Quartieri Spagnoli: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 19enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazzetta Rosario di Palazzo, hanno notato un gruppo di giovani ed uno di essi, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 41 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 40 grammi; in quei frangenti, gli operatori hanno sottoposto a controllo un altro giovane trovandolo in possesso di una dose della stessa sostanza.

Per questi motivi, l’indagato, identificato per il 19enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Napoli, 19 luglio 2024

——

Arenella: viene sorpreso con la droga e aggredisce gli agenti. La Polizia di Stato trae in arresto un 17enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Medaglie D’oro, hanno notato stazionare vicino ad uno scooter un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish del peso di circa 5 grammi, di un involucro contenente marijuana e di 30 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato lo scooter in uso al giovane ma, in quei frangenti, il predetto, dopo aver prelevato una shopper dal poggiapiedi del motoveicolo, l’ha scagliata contro gli operatori nel tentativo di darsi alla fuga finché, dopo una colluttazione, non è stato bloccato; inoltre, nella shopper è stata rinvenuta un’ulteriore busta contenente 57 grammi circa di marijuana.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 17enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.