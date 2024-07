Turris – Le prime parole di Conte: “Bisognerà mettere la squadra in condizioni di esprimersi al meglio”

“Colgo l’occasione per ringraziare il presidente, le idee sono tantissime e buone, c’è tanto lavoro da fare. Conosco il campionato di Lega Pro, le difficoltà saranno tante, mi piace pensare che è un po’ la prima volta per tutti. Bisogna mettere la squadra in condizione di esprimersi al meglio, chiederò alla squadra di emozionarsi per quello che farà e intorno a questo ci metteremo la tecnica, i moduli e la tattica”. Così il nuovo tecnico della Turris Mirko Conte