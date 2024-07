Torre del Greco – Festa dei Quattro altari: Antonio Caso e il suo tappeto alla Chiesa di San Michele

Antonio Caso è all’opera per la realizzazione del ‘Tappeto’ per la prossima Festa dei Quattro Altari nella chiesa di San Michele Arcangelo di via Diego Colamarino.

“Non è la mia prima esperienza. – le parole di Antonio – Il mio primo tappeto l’ho realizzato a soli diciassette anni. Nel corso dei sedici anni dello stop della Festa, ho realizzato altri due tappeti: uno per il centocinquantesimo e un altro per il centosessantesimo anniversario dell’Immacolata.

“Il mio lavoro, che è dedicato al tema della Pace, non presenta in maniera palese bandiere di pace e scene di guerra. Proprio per dare senso di declinazione e ramificazione a ciò che potrebbe indirizzare i nostri comportamenti per la via della Pace. Nella mia rappresentazione sono presenti l’ascesa della Colomba dello Spirito Santo, la testa dell’iraniana Narges Mohammadi premio Nobel per la Pace del 2023. C’è poi un mondo virtuale che richiama il cellulare di una ragazza, così come papa Francesco ha detto di usare la tecnologia per diffondere amore e pace e non solo per motivi di distrazione. Compongono il tappeto un albero di ulivo in segno di rinascita e riconciliazione con il bambino che con i suoi mattoncini cerca di costruire il suo animo in segno di un avvenire migliore; una bilancia quale disegno di giustizia divina, il calice con l’Ostia, in riferimento al Corpus Domini. Completa il quadro, la raffigurazione di Madre Teresa perché diceva ‘a noi non importa di che religione siete. L’importante è che voi lo facciate bene. Il Messaggio d’amore deve essere uguale per tutti’.

Il tappeto viene realizzato con segatura grezza setacciata, ottenendo così una polvere più fine e mischiata a pigmenti di colori. Si parte dall’alto del tappeto e piano piano si procede verso il basso. La segatura viene posta per caduta e non fissata con nessun prodotto.