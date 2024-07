Ercolano – Incontro PD- Buonajuto, ricucito lo strappo delle ultime settimane

Ercolano. Questa mattina i vertici del partito democratico cittadino hanno incontrato il sindaco Ciro Buonajuto. L’incontro chiarificatore è stato richiesto dal primo cittadino al capogruppo dem Antonietta Garzia. La delegazione del Pd è stata guidata dal Segretario Antonello Cozzolino, e ha visto la presenza del Presidente del partito, dei Consiglieri Comunali e degli assessori. Un incontro chiarificatore nel quale sono stati esaminati attentamente i punti programmatici del mandato di governo, al fine di portare avanti nel rispetto dei ruoli istituzionali e politici e nell’interesse della cittadinanza l’amministrazione comunale fino alla fine del mandato. Il Pd compatto ha ribadito al Sindaco la necessità di rilanciare l’azione amministrativa anche in considerazione dei nuovi equilibri politici e delle nuove esigenze programmatiche del PD targato Schlein. L’importanza di rispettare i ruoli politici all’interno delle strutture amministrative tenendo conto di quanto è stato fatto fino ad oggi per l’interesse della città è stato sottolineato dal dal segretario del partito democratico Antonello Cozzolino. L’incontro ha portato ai risultati sperati infatti , chiarite le difficoltà di queste settimane è stato ricucito e consolidato il rapporto di fiducia e collaborazione con il sindaco buonajuto. Il primo cittadino dal suo canto si è impegnato a valorizzare le scelte politiche dei democratici Ercolanesi dando forza all’operato degli stessi non solo attraverso l’espressione degli assessori in carica appartenenti al partito ma anche tramite il confronto con i vertici dello stesso e con i rappresentati del gruppo consiliare . Le parti hanno convenuto la necessità di un patto tra tutte le forze politiche della maggioranza per ascoltare il grido d’allarme degli operatori del settore turistico penalizzati dalla diminuzione delle corse della Circumvesuviana.