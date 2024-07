Le amichevoli estive del Napoli in esclusiva su Onefootball

La SSC Napoli è lieta di annunciare l’accordo con OneFootball, piattaforma media leader

nel mondo del calcio, per trasmettere in diretta e in esclusiva tutte le amichevoli del Club

che si disputeranno durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.

Per la prima volta i tifosi del Napoli potranno assistere in diretta alle partite amichevoli

estive da ogni parte del mondo e su qualsiasi dispositivo mobile, da pc, tablet e su Smart

Tv.

All’interno della piattaforma di OneFootball i tifosi azzurri potranno vedere gratuitamente

la prima partita contro l’Anaune Val di Non e acquistare il Napoli Summer Pass che include

le altre quattro gare a pagamento. Oltre alle gare amichevoli saranno trasmesse in diretta

e gratuitamente anche le conferenze stampa del Club, contenuti speciali, dietro le quinte,

interviste esclusive e gli highlights delle partite.

COME SEGUIRE IN LIVE STREAMING IL NAPOLI

A partire da Venerdì 12 Luglio e fino alle 23:59 di Venerdì 19 Luglio sarà possibile acquistare

il Napoli Summer Pass, che darà accesso a tutte le amichevoli estive che si giocheranno

nei ritiri a Dimaro e a Castel di Sangro.

Il Napoli Summer Pass, al prezzo di 14,99€, include l’accesso a tutte e quattro le

amichevoli estive a pagamento, garantendo un risparmio del 35% rispetto all’acquisto

complessivo delle singole gare. Ecco l’elenco delle gare incluse con il Napoli Summer Pass:

PARTITA DATA

Napoli vs Anaune Val di Non* 16/07/2024 h 18:00

Napoli vs Mantova 20/07/2024 h 18:00

Napoli vs Adana Demirspor 28/07/2024 h 20:00

Napoli vs Brest 31/07/2024 h 20:00

Napoli vs Girona 03/08/2024 h 18:30

*Gara visibile a tutti gratuitamente.

Da Sabato 20 Luglio sarà possibile acquistare le singole partite in pay-per-view, iniziando

da Napoli vs Mantova. I prezzi delle singole partite saranno i seguenti:

o Napoli vs Mantova: 1,99€

o Napoli vs Adana Demirspor: 6,99€

o Napoli vs Brest: 6,99€

o Napoli vs Girona: 6,99€

Per poter acquistare e guardare le partite amichevoli a pagamento in diretta sarà in ogni

caso necessario prima accedere e registrarsi alla piattaforma di OneFootball via Web o su

App Mobile.

COME ACQUISTARE IL NAPOLI SUMMER PASS

Per acquistare il Napoli Summer Pass sarà necessario:

1. Registrarsi alla piattaforma di OneFootball via Web o su App Mobile

2. Digitare sulla barra di ricerca “Napoli” e accedere al profilo del Club su OneFootball

3. Selezionare la sezione “Partite”, cliccare su una delle prossime gare amichevoli a

pagamento

4. Completare l’acquisto al prezzo di € 14,99 del Napoli Summer Pass

Una volta acquistato il Napoli Summer Pass sarà possibile seguire la diretta live delle

amichevoli estive con le seguenti modalità:

o Accedendo alla seguente pagina web

o Scaricando l’App OneFootball su iOS e Android

o Scaricando l’App OneFootball TV su Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung

In caso di necessità di assistenza relativa all’acquisto delle partite clicca qui

Sarà un’estate di emozioni da non perdere, Napoli e OneFootball sono pronti ad

accompagnarti ovunque tu sia. Basta solo uno smartphone, l’app di OneFootball e la

passione del vero tifoso azzurro.

Anytime, Anywhere, Proud To Be Napoli.