Ercolano – Buonajuto: ‘Il sacrificio di Borsellino, monito costante per la nostra società’

Associazione antiracket, commercianti, cittadini e forze dell’ordine ricordano la strage di via D’Amelio

“Il sacrificio di Paolo Borsellino rappresenta un monito costante per la nostra società, ricordandoci l’importanza della lotta contro la criminalità organizzata e dell’impegno per la giustizia e la legalità” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci, a margine della deposizione della corona d’alloro presso gli uffici comunali di via Marconi, intitolati alla memoria del magistrato palermitano che il 19 luglio di 32 anni fa veniva barbaramente ucciso, insieme alla sua scorta, in un attentato a via D’Amelio a Palermo.

Alla cerimonia oltre al primo cittadino hanno partecipato il presidente dell’associazione FAI Antiracket, Pasquale Del Prete, il presidente del consiglio comunale, Luigi Simeone, le consigliere Assia Riccio e Emiliana Dorio, gli esponenti delle forze dell’ordine e dei commercianti.

“Un gesto simbolico ma carico di significato, per omaggiare ancora una volta l’impegno straordinario di quel coraggioso giudice palermitano tra gli artefici del pool antimafia” – conclude Buonajuto.