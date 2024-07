Portici – Droga, arrestato 53enne di Ercolano

A Portici i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per spaccio A.D, 53enne di Ercolano già nota alle forze dell’ordine.

I carabinieri, durante un servizio anti droga, hanno sorpreso e bloccato la pusher a via Rocco mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura mentre la donna è in attesa di giudizio.