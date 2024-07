Turris – Ecco la nuova Turris di Capriola: “Una strada complessa che contiamo di percorrere tranquillamente”

Alla presentazione della nuova società a prendere subito la parola il neo presidente Ettore Capriola: “Insieme a Ciro Giardino abbiamo accettato di continuare questo progetto, abbiamo acquisito tramite una società di Roma il controllo totalitario delle quote della Turris. La città vanta un blasone sportivo, tutti i presidenti della Lega Pro mi hanno incoraggiato a percorrere questa strada. Una strada complessa che contiamo di percorrere tranquillamente. Ci abbiamo messo un po’ di tempo a fare il passaggio delle quote, quello che è stato fa parte del passato. E’ un passaggio di timone per la nostra città, ho potuto vedere in questo mese e mezzo di preparativi che la Turris e’ seguita in tutti i quartieri della città”