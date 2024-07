Napoli – Anaune Val di Non 4-0: poker azzurro nella prima amichevole stagionale

Nella prima amichevole targata 2024/25, il Napoli batte l’Anaune Val di Non, tradizionale avversario trentino che da oltre un decennio tiene a battesimo il debutto stagionale azzurro. Il grande entusiasmo per il debutto di Antonio Conte ha fatto da cornice al match che il Napoli ha vinto per 4-0 con i gol di Spinazzola, Cheddira su rigore, Gaetano e Ngonge.

Gli azzurri sosterranno la seconda amichevole a Dimaro Folgarida sabato contro il Mantova.

Napoli primo tempo: Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola, Politano, Lindstrom, Simeone. All. Conte

Napoli secondo tempo: Contini, Mezzoni, Ostigard, Natan, Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui, Ngonge, Gaetano, Cheddira. All. Conte

Arbitro: Schmid di Rovereto

Marcatori: 44’ Spinazzola, 53’ Cheddira rig., 57’ Gaetano, 74’ Ngonge