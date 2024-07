Buonajuto: “Ad Ercolano parte il progetto Balneabilmente: il mare accessibile a tutti” Spiaggia senza barriere e animazione per diversamente abili fino al 30 settembre

Un mare senza barriere ad Ercolano. Prende il via per il secondo anno consecutivo il progetto ‘Balneabilmente – un mare di inclusione’, che mira a garantire l’accesso alla spiaggia e al mare anche per i diversamente abili, promuovendo momenti di inclusione sociale.

Il taglio del nastro è avvenuto nella mattinata di venerdì 19 luglio sulla spiaggia libera di via Marittima (Molo Borbonico), attrezzata con passerella, bagni, ombrelloni e lettini. Oltre alle opere infrastrutturali, è previsto un progetto di turismo balneare inclusivo che coinvolge operatori socio-assistenziali e animatori culturali, i quali realizzeranno attività accessibili alle persone con diverse disabilità. Rispetto allo scorso anno, aumentano i giorni per le attività di animazione e assistenza.

“Un progetto straordinario che sta molto a cuore alla nostra amministrazione: consentire ai diversamente abili, a chi ha una difficoltà, di poter godere del nostro mare e della nostra spiaggia. Cinque operatori saranno presenti tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00, e nel fine settimana dalle 9.00 alle 15.00 fino al 30 settembre, per consentire a tutti, anche a coloro che vivono una condizione di difficoltà, di godere della bellezza del nostro mare e della spiaggia libera” – ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.