Pino Music Lab a San Giorgio a Cremano con Oz and the Tin Men

Pino Nasti è lieto di presentare “OZ end the Tin Men” in concert il 4 marzo ore 21,00 a VILLA BRUNO (Fonderie Righetti).

Pino, già’ musicista, batterista, turnista da esperienza più che trentennale per aver accompagnato alla batteria cantanti di fama nazionale e internazionale del calibro: Mannoia, Fiordaliso, Gianni e Marcella Bella, Alan Sorrenti, Tony Esposito, oltre che aver collaborato con la Warner Bros, BBC di Londra e tanto altro ancora, ora è in veste di produttore di” OZ”. Il nome della cantante prende spunto sia dal cognome (Cozzolino), che dalla passione del musical, avendo frequentato scuole di musical a Napoli ed accademia di Bologna, a cui ha affiancato la passione per la musica rock, pop, soul.

IL 4 marzo, quindi verranno presentati 8 brani inediti composti e arrangiati da Pino Nasti, genere pop/soul.

I testi sono di Cozzolino/Nasti. Il gruppo dei ‘Tin Men’, è formato da ragazzi laureandi/laureati al conservatorio(Carmelo, Francesco, Marco, Simone, Stefano) ed alcuni di loro sono maestri ed allievi presso la “Pino Music Lab “di Torre del greco.

Per info e solo prevendita, potete contattare: 339 17 43 975.