La Polizia di Stato incontra circa duecento alunni della scuola media “G. GENOINO” di Frattamaggiore per discutere di sicurezza stradale

Gli alunni della scuola media statale “G. GENOINO” di Frattamaggiore (Na) hanno incontrato personale della Polizia Stradale di Napoli per una giornata formativa in tema di sicurezza stradale.

I temi trattati, in considerazione della giovanissima età degli studenti, si sono riferiti ai comportamenti rischiosi dei pedoni e dei conducenti di biciclette e ciclomotori.

Gli alunni presenti sono stati 195 ai quali la Polizia Stradale ha illustrato i pericoli e le insidie della strada nonché le misure di tutela da adottare per evitarli.

Conoscere sin da piccoli le basilari norme di comportamento da osservare quando si è sulla strada getta solide basi per accrescere il senso di responsabilità cosciente verso se stessi e gli altri.

Molte le domande rivolte ai poliziotti dai giovanissimi studenti, segno di un interesse elevato sul tema della sicurezza stradale che, se adeguatamente alimentato e soddisfatto, potrà sicuramente contribuire alla diminuzione degli incidenti stradali che, purtroppo, ancora oggi fanno registrare vittime e feriti ogni giorno.