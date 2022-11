Pimonte – Trovate dosi di hashish nascoste in un’area condominiale

Servizio a largo raggio a Pimonte per i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che insieme ai militari del reggimento Campania hanno identificato 52 persone e controllato 37 veicoli.

Durante le operazioni un 26enne del posto è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. Perquisito, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish.

A Via Piana, invece, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di hashish nascoste nelle aree comuni di uno stabile.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.