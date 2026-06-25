Napoli – Sorpreso a rubare all’interno di un’autovettura, arrestato 46enne

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Lauria, hanno notato il predetto intento ad armeggiare all’interno di un veicolo in sosta con il vetro anteriore danneggiato. In quei frangenti, il 46enne, dopo aver asportato lo stereo dall’auto, si è allontanato, ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori poco distante.

Durante le fasi del controllo, i poliziotti lo hanno trovato in possesso dello stereo appena asportato e di un borsello con degli arnesi e una chiave a T.

Per tali motivi, lo stesso è stato tratto in arresto dal personale operante.