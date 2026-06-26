Giugliano – Droga, un arresto

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di Giugliano – Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno identificato 26 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllato 12 veicoli.

Inoltre, gli stessi operatori hanno effettuato un controllo presso un’abitazione nel comune di Giugliano in Campania. In tale circostanza, un giovane, identificato poi per un 18enne, accortosi della presenza degli agenti, ha lanciato dal balcone una busta, nel tentativo di disfarsene. Tuttavia, altri poliziotti, posti in servizio di osservazione, l’hanno immediatamente recuperata, rinvenendo al suo interno 24 involucri di hashish per un peso complessivo di 130 grammi ed altre 30 bustine contenenti circa 130 grammi di marijuana.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione in uso al predetto, dove hanno rinvenuto altre due bustine contenenti rispettivamente hashish e marijuana per un peso di 11 grammi, nonché 3.480 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; infine, ben occultati in un cassetto del frigorifero, sono stati rinvenuti altri 19 involucri di hashish del peso complessivo di 83 grammi circa.

Per tali motivi, lo stesso è stato tratto in arresto dal personale operante