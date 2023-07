Piano di Sorrento – Furto in un lido balneare: arrestato 51enne

Costume e telo mare la dotazione dei carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, impegnati in un servizio diverso dal solito ma con uno scopo concreto. Fermare i furti negli stabilimenti balneari della penisola.

Diverse sono state le segnalazioni dei bagnanti che si sono ritrovati di punto in bianco senza portafogli.

La risposta dei militari non ha tardato e così il primo arresto.

All’interno di un lido balneare di Piano di Sorrento hanno sorpreso un 51enne di Napoli con oggetti rubati poco prima nel locale destinato ai dipendenti. Carte di credito e alcuni preziosi, poi restituiti ai legittimi proprietari.

L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato ed è ora ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.