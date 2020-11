Palermo – Turris 0-1, Pandolfi: “Gruppo unito, Di Nunzio mi vuole bene e mi sprona”

Il match-winner di Palermo, Luca Pandolfi, dedica il gol alla moglie, al figlio e al piccolo in arrivo. E chiarisce anche sull’episodio che lo ha visto protagonista in campo insieme al compagno Di Nunzio poco prima del gol: “Francesco mi vuole bene, mi ha solo spronato e stimolato come è giusto che sia. Non a caso, è poi arrivato il risultato pieno con un mio gol. Siamo un gruppo unito e ora ci godiamo un felice rientro a casa”.