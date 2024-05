Napoli – Arresti al Centro Storico e Sanità, scoperte 2 pistole a Secondigliano

Centro storico: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 55enne napoletano.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina, hanno notato una persona che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato un involucro ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 2 involucri di hashish del peso di circa 2,5 grammi, un paio di forbici e 65 euro.

In quei frangenti, l’indagato ha continuato nella sua condotta aggressiva prendendo a calci il paraurti dell’auto di servizio ed inveendo contro gli operatori.

Per tali motivi, un 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltraggio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Controlli alla Sanità.

Nella giornata di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato controlli in zona Sanità.

Nel corso dell’attività sono state identificate 223 persone, di cui 77 con precedenti di polizia, controllati 141 veicoli, di cui 14 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 28 violazioni del Codice della Strada.

Centro Storico: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 52enne ghanese.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Loffredi, hanno notato un soggetto che, appena uscito da un’abitazione, stava per consegnare un involucro ad una persona; quest’ultima, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di marijuana del peso di circa 5 grammi e 60 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altri 2 involucri di marijuana del peso di circa 35 grammi, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 540 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, un 51enne ghanese, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Napoli, 8 maggio 2024

Sanità: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 24enne napoletano.

Nel pomeriggio di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Sanità, hanno notato un motoveicolo con a bordo un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato una bustina ad una persona a bordo di uno scooter; quest’ultima si è poi allontanata velocemente.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish del peso di circa 17 grammi, 8 bustine di marijuana del peso di circa 13 grammi, due coltelli, di cui uno intriso di sostanza stupefacente, e 250 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto due panetti di hashish del peso complessivo di circa 115 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga, uno sfollagente ed una pistola a salve priva di tappo rosso.

Per tali motivi, un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per porto e detenzione abusiva di armi e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, gli operatori hanno rinvenuto nel vano contatori dello stesso stabile 5.390 pacchetti di sigarette, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un peso di circa 110 kg che sono stati sequestrati.

Secondigliano: scoperte due pistole dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno scoperto nel cortile di uno stabile in via del Cassano, nascosta tra materiale di risulta, una busta contenente due pistole: una mod. “Tanfoglio” cal. 9X21 con matricola abrasa con 14 cartucce e una replica mod. “Bruni”.

Inoltre sono stati rinvenuti anche due manufatti esplosivi.