San Giorgio a Cremano- Evade dai domiciliari: arrestato 46 enne di Portici

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pessina hanno controllato un soggetto accertando che lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura in provincia di Campobasso.

Per tale motivo, l’uomo, un 46enne di Portici, è stato tratto in arresto per evasione.