Ottaviano – Lavori programmati, mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di martedì 27 febbraio 2024, nelle seguenti zone di OTTAVIANO:

RIONE ANNUNZIATA

TRATTO I DI VIA LAVINAIO

TRATTO II DI VIA LAVINAIO

VIA ALESSANDRO MANZONI

VIA AMMIRATI

VIA CAZZULLI

VIA FRANZESI

VIA GABRIELE D’ANNUNZIO

VIA GIUSEPPE DI PRISCO

VIA LUIGI CARBONE

VIA PATACCHI

VIA POZINI

VIA PRISCO DI PRISCO

VIA QUERCE

VIA RAGGI

VIA SARNO

VIA VECCHIA SARNO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta al collegamento della nuova condotta idrica alla rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.