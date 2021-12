Nations League – Ungheria, Inghilterra e Germania le avversarie dell’Italia nella fase a gironi. Mancini: “Un gruppo divertente”

Sono Ungheria, Inghilterra e Germania le avversarie dell’Italia nel gruppo 3 della fase a gironi della UEFA Nations League 2022/2023, giunta alla sua terza edizione. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto oggi pomeriggio a Nyon dove gli Azzurri, grazie al terzo posto conquistato nella passata edizione, si sono presentati come testa di serie.

Roberto Mancini, in attesa di conoscere il calendario delle gare che sarà ufficializzato domani mattina, ha commentato: “E’ un bel girone, con Inghilterra, Germania e Ungheria, sarà sicuramente un gruppo divertente”.

Un girone di ferro per l’Italia, anche se il ct si è mostrato sereno: “Sono solo partite di calcio, incontrare squadre così forti è parte dello spettacolo del calcio. Con l’Inghilterra è stata l’ultima finale dell’Europeo, per cui saranno sicuramente due partite intense. Con la Germania è un classico del calcio mondiale e per me da commissario tecnico sarà la prima volta, ne sono felice. Infine con l’Ungheria sarà anche una sfida tra italiani, con il loro CT Rossi, hanno fatto molto bene all’ultimo Europeo”.

Mancini non nasconde il suo obbiettivo: “Vogliamo vincere? Ci proviamo. Vorremmo tornare a giocare la Final Four come accaduto quest’anno e provare a vincere il torneo”.

Le 55 nazionali europee partecipanti alla manifestazione sono state divise in quattro serie. Le 16 nazionali della Lega A sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro squadre, con le prime classificate che si qualificheranno alla Final Four in programma nel giugno 2023 e le ultime classificate che retrocederanno nella Lega B. I match del girone si disputeranno tra giugno e settembre 2022 e quattro delle sei giornate di gara verranno giocate a giugno per via della programmazione invernale della Coppa del Mondo di Qatar 2022.

Questi i quattro gruppi della Lega A

Gruppo A1

Francia, Danimarca, Croazia, Austria

Gruppo A2

Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera

Gruppo A3

ITALIA, Germania, Inghilterra, Ungheria

Gruppo A4

Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Galles

Fonte figc.it