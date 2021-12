Serie A – Il Napoli sbanca San Siro, Inter campione d’inverno

Nella penultima giornata del girone di andata di Serie A l’Inter si laurea campione d’inverno. I nerazzurri dilagano all’Arechi travolgendo 5-0 una Salernitana ormai allo sbando più totale e volano a +4 sul Milan. I rossoneri perdono 1-0 in casa contro il Napoli e vengono raggiunti al secondo posto proprio dagli azzurri. Torna al successo la Lazio, che all’Olimpico batte 3-1 il Genoa e riaccende la corsa per un posto in Europa. Colpaccio esterno per la Roma. I giallorossi si impongono con un netto 4-1 in casa della lanciatissima Atalanta e si riaffacciano nei piani alti della classifica. Brutto colpo per gli orobici, che si fermano dopo sei vittorie consecutive. Non stecca invece la Juventus, che si impone per 2-0 sul difficile campo del Bologna. Sprofonda sempre di più il Cagliari, che incassa un pesantissimo 4-0 tra le mura amiche per mano dell’Udinese. Scoppiettante 2-2 nel lunch match tra Fiorentina e Sassuolo, con i viola che sotto di due reti riescono a rimontare ed acciuffare il primo pareggio in campionato. Finisce 1-1 il match tra Spezia ed Empoli, un pari che serve a poco si liguri, a soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Identifico risultato tra Sampdoria e Venezia, mentre il Torino piega 1-0 il Verona.