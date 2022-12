Napoli – Vigilia di Natale: controlli movida, ecco il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Montecalvario e Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato controlli in zona Chiaia, al centro storico, nei quartieri Spagnoli e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nelle vie Chiaia, Carducci, Alabardieri, in vicoletto Belledonne a Chiaia e in piazza dei Martiri, hanno identificato 21 persone.

Gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico ed in particolare nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, nelle vie Mezzocannone e Costantinopoli, in largo Banchi Nuovi e largo San Giovanni Maggiore hanno identificato 91 persone sanzionando 7 di esse per aver consumato bevande in bottiglie e bicchieri di vetro ed il titolare di un esercizio commerciale per aver somministrato bevande in bottiglie di vetro in violazione dell’Ordinanza Sindacale.

Ancora, nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, in corso Vittorio Emanuele e in largo Berlinguer, gli operatori hanno identificato 34 persone e controllato 12 locali commerciali.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle vie Falcone, Scarlatti e Giordano, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro dove hanno identificato 38 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, e controllato 5 esercizi commerciali.