Napoli – Un arresto per spaccio ed una denuncia per furto in un negozio

Marianella: arrestato uno spacciatore.

Stanotte gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sacco e Vanzetti hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una donna a bordo di un’auto; l’uomo, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere il controllo allontanandosi frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 55 stecchette di hashish del peso di circa 102,2 grammi, 2 cellulari e circa 130 euro, mentre la donna è stata trovata in possesso di una stecchetta della stessa sostanza del peso di circa 1,3 grammi.

Un 22enne sangiorgese è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Via Toledo: ruba in un negozio. Denunciata.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento in via Toledo per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una ragazza la quale, oltrepassate le barriere antitaccheggio, aveva fatto scattare l’allarme sonoro poiché aveva rubato un capo di abbigliamento.

Gli operatori l’hanno identificata per una 17enne ucraina e l’hanno denunciata per furto aggravato.