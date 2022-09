Napoli- Un arresto e due denunce a Porta Nolana, controllo a Mergellina

Porta Nolana: arrestato uno spacciatore e denunciati due uomini sorpresi con sette cellulari.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona a bordo di uno scooter che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 4 involucri contenenti circa 0,5 grammi di cocaina, 5 compresse di un farmaco psicotropo e di 33 euro.

D.M., 53enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Poco dopo, gli agenti, nel transitare nuovamente in vico Sopramuro, hanno notato due uomini e uno di essi ha consegnato all’altro due telefonini in cambio di denaro.

Gli operatori hanno bloccato il venditore che è stato trovato in possesso di 5 cellulari e di 125 euro, mentre l’acquirente, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga ma, non senza difficoltà, è stato poi fermato e trovato in possesso di due cellulari e di 855 euro; entrambi non hanno saputo fornire giustificazioni riguardo la provenienza degli smartphone.

Un 33enne del Benin, con precedenti di polizia, ed un 70enne del Marocco sono stati denunciati per ricettazione ed il marocchino è stato, altresì, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Controlli a Chiaia e Mergellina.

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle piazze Vittoria e Sannazzaro e nelle vie Caracciolo e Mergellina dove hanno identificato 26 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 26 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 a fermo amministrativo; sono state, altresì, contestate 17 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, guida senza casco protettivo, mancanza della revisione periodica, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione e rifiuto di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo già sottoposto a sequestro.