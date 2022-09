Napoli – Ruba la batteria di un’auto, arrestato 34enne siriano

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Brindisi per la segnalazione di una persona che aveva infranto il finestrino di un veicolo in sosta.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso un uomo che, con un cacciavite, aveva appena asportato la batteria dell’auto segnalata dopo averne rotto il finestrino e lo hanno bloccato. H.K., 34enne siriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato.