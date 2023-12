Napoli – Truffa un’anziana donna, arrestato 20enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinado, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Vetriera, hanno notato un giovane appiedato che, appena uscito da un palazzo, alla loro vista ha cercato di allontanarsi velocemente.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento del prevenuto, hanno proceduto al controllo durante il quale lo stesso ha riferito che era passato dalla zia a prendere un’ingente somma di denaro.

L’intuito investigativo ha indotto i poliziotti a esperire gli opportuni accertamenti a seguito dei quali hanno appurato che l’indagato avevano poco prima truffato un’anziana donna della somma di 2000 euro.

Pertanto, un 20enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per truffa aggravata mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.