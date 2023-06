Napoli – Truffa del finto incidente, bloccati e denunciati

Sabato mattina gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, durante un normale servizio di pattugliamento, nel transitare al km 758 nord, hanno notato, nei pressi di una piazzola di emergenza, i conducenti di due veicoli discutere animatamente.

I poliziotti si sono avvicinati per un controllo ma gli occupanti di un’autovettura, alla loro vista, sono risaliti in auto ripartendo velocemente.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale tentando anche di speronare il veicolo di servizio fino a quando, giunti nel centro abitato di Casoria, a seguito di un tentativo di testa coda, gli operatori hanno fermato l’auto e bloccato gli occupanti che hanno tentato la fuga a piedi.

Due uomini, entrambi di Afragola con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento, mentre l’auto è stata sequestrata.