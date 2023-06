Napoli – Drink a minori, chiuso bar per 15 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Montecalvario, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di esercizio vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di largo Baracche.

In particolare, lo scorso 25 marzo una tredicenne, dopo aver bevuto un drink acquistato presso il suddetto esercizio commerciale, aveva accusato un malore ed era stata poi trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini; pertanto il 29 marzo i poliziotti avevano denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minori un dipendente dell’esercizio commerciale che aveva venduto alcolici alla minore senza richiedere il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età ed avevano, altresì, denunciato il titolare dell’attività per omessa vigilanza del lavoratore dipendente.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini