Napoli – Tre arresti a Port’Alba per spaccio, una denuncia a Mergellina per possesso di un coltello

Mergellina: sorpreso con un coltello. Denunciato.

Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mergellina in direzione di largo Sermoneta hanno fermato un’auto con a bordo tre giovani trovando uno di essi in possesso di un coltello a scatto con la lama di 11 cm e l’altro occupante, invece, in possesso di due bustine con circa 3,5 grammi di marijuana ed un involucro con circa un grammo di hashish.

Un 16enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto abusivo di armi e poi affidato ai genitori, mentre l’altro passeggero è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale:

Infine, al conducente sono state contestate 2 violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti e per aver utilizzato il veicolo con autorizzazione alla circolazione di prova per fini diversi.

Port’Alba: arrestati tre spacciatori.

Ieri sera, i Falchi del Commissariato Decumani,

nel transitare in via Port’Alba, hanno notato tre uomini confabulare tra loro e uno di essi cedere un involucro ad altri due giovani in cambio di una banconota.

Gli agenti hanno raggiunto i cinque che, alla loro vista, si sono dati alla fuga ma uno dei tre spacciatori, nel tentativo di divincolarsi dalla presa di uno degli agenti, l’ha colpito con un pugno riuscendo così ad allontanarsi.

Ne è nato un inseguimento durante il quale gli acquirenti, dileguatisi nei vicoli adiacenti, hanno lasciato cadere a terra l’involucro acquistato poco prima che è stato recuperato dai poliziotti, mentre gli spacciatori sono stati raggiunti in via Sapienza dove, grazie al supporto di una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile e dopo una colluttazione, sono stati bloccati.

Inoltre, i tre sono stati trovati in possesso di 5 involucri contenenti circa 11 grammi di hashish, una pasticca “GBL”, sostanza comunemente conosciuta come “droga dello stupro”, e 203 euro.

Tre gambiani di 26, 27 e 29 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.