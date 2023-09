Napoli – Tentato omicidio, fermata 19enne

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Squadra Mobile, sono intervenuti presso un’attività commerciale in via De Deo per la segnalazione di un uomo che presentava ferite d’arma da taglio.

In particolare, gli investigatori, giunti sul luogo del delitto, hanno rinvenuto la presenza di numerose tracce ematiche ed evidenti segni di un’avvenuta colluttazione, a riscontro di quanto segnalato.

Le attività intraprese nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di risalire al soggetto ritenuto responsabile dell’aggressione, cioè un 19enne napoletano dei quartieri spagnoli.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che, nel corso della mattinata, l’indagato aveva avuto una lite verbale, passata poi alle vie di fatto, per futili motivi in relazione a dei lavori di manodopera commissionati dall’aggressore alla vittima.

Nello specifico, gli operatori hanno appurato che l’indagato, nel corso della lite verbale avvenuta in strada, si era rifugiato all’interno dell’attività commerciale dove aveva colpito l’uomo con dei fendenti prima di darsi alla fuga.

Pertanto, raccolto il quadro probatorio il 19enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato intercettato presso la sua abitazione in via Portacarrese a Montecalvario, dove è stato tratto in arresto per tentato omicidio.