Napoli – Tentato omicidio, droga e armi: due arresti

Miano: la Polizia di Stato ferma una persona per tentato omicidio.



Lo scorso lunedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti all’Ospedale CTO dei Colli Aminei per un uomo sopraggiunto con ferite di arma da fuoco.

Dalle attività investigative esperite dai poliziotti del Commissariato Scampia, è emerso che un ragazzo, poche ore prima in via Miano angolo via Vittorio Veneto, aveva esploso alcuni colpi da fuoco nei confronti dell’uomo dopo una discussione per futili motivi. A riscontro di quanto appurato, gli agenti, sul luogo dei fatti, avevano rinvenuto e sequestrato un bossolo cal. 7,65.

Pertanto, il 18enne napoletano con precedenti di polizia è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio e porto abusivo di armi che ieri è stato convalidato.

Piazza Dante: nasconde droga in un marsupio. La Polizia di Stato arresta un 19enne.

Nella scorsa serata gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monteoliveto hanno notato uno scooter con a bordo due persone che, alla vista dei poliziotti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, gli operatori hanno bloccato il motoveicolo in piazza Dante trovando l’indagato in possesso di un marsupio contenente 11 stecche di hashish del peso di 25 grammi circa, 4 bustine di cocaina del peso di 3 grammi circa e 250 euro.

Pertanto, un 19enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Capodimonte: Polizia di Stato scopre armi e droga

Mercoledì pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di controllo del territorio, in un giardino abbandonato in Salita Capodimonte, hanno rinvenuto e sequestrato, una pistola calibro 7,65, 14 cartucce dello stesso calibro, una pistola 6,35, entrambe con matricola abrasa, 12 buste di marijuana del peso complessivo di circa 702 grammi, tre panetti e 5 bustine di hashish del peso complessivo di circa 373 grammi, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.