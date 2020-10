Napoli – Tentano di rubare su un’auto, quattro uomini denunciati

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Medaglie d’Oro sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato di aver visto un uomo che armeggiava nella sua auto parcheggiata e che, al suo arrivo, è fuggito su un veicolo con tre persone a bordo.

Poco dopo i poliziotti hanno rintracciato e fermato in corso Amedeo di Savoia l’auto con a bordo i quattro uomini, uno dei quali si è scagliato contro gli operatori per poi essere bloccato e denunciato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

I quattro, tutti napoletani tra i 27 e i 38 anni con precedenti di polizia, sono stati inoltre denunciati per tentato furto e ricettazione, poiché nell’abitacolo sono state rinvenute 13 chiavi di auto, due punteruoli, sette centraline, un cacciavite, una chiave inglese e un’asta di ferro.