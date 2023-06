Napoli – Tenta il furto di uno scooter, arrestato 19enne

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duomo angolo via Marina, hanno notato un ragazzo armeggiare su un motoveicolo in sosta e lo hanno controllato trovandolo in possesso di una chiave spezzata.

Gli operatori hanno accertato che lo scooter presentava il bloccasterzo spezzato ed il nottolino danneggiato; pertanto, dopo aver identificato l’uomo per un 19enne napoletano con precedenti di polizia, lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.