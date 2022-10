Napoli – Tenta di rubare in un bar, arrestato 44enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’isola G8 del Centro Direzionale poiché personale della vigilanza aveva fermato una persona in possesso di un piede di porco e di un giravite che, dopo aver danneggiato la serratura della porta d’ingresso, era entrato in un bar ed aveva tentato di commettere un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, lo hanno identificato per G.C., 44enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento.