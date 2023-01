Napoli – Sversa illecitamente rifiuti sulla Tangenziale, incastrato dalle telecamere: sanzionato 56enne

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, grazie a una segnalazione effettuata da personale di Tangenziale di Napoli S.p.A., hanno accertato lo scarico abusivo di rifiuti in numerosi sacchi neri nei pressi dell’ingresso dello svincolo “Camaldoli”, all’interno dei quali sono stai rinvenuti resti di giardinaggio e rifiuti di carta.

I poliziotti, acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza attivo su tutta la Tangenziale di Napoli, hanno individuato un uomo a bordo di un autocarro con targa polacca che, giunto sul posto, aveva sversato illecitamente i rifiuti.

Gli operatori, grazie alle ricerche sul territorio e ad ulteriori elementi acquisiti, hanno identificato l’uomo, un 56enne napoletano già noto alle Forze dell’Ordine per condotte analoghe, il quale, una volta intercettato, è stato sanzionato per sversamento illecito di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambiente, con una sanzione amministrativa pari a 600 euro nonché diffidato a reiterare analoghe condotte.