Napoli – Sullo scooter con la droga, arrestato 36enne

Giovedì sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana hanno notato un uomo senza casco a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 5 involucri con 2 grammi circa di cocaina, occultati nel borsello, e di 100 euro.

S. N., 36enne napoletano con precedenti di polizia sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per guida senza casco protettivo e per inottemperanza alle misure anti Covid-19.