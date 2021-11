Napoli – Spaccio, fermato 47enne

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Solitaria angolo via Nuova Pizzofalcone hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 610 euro e di un involucro con 0,5 grammi circa di cocaina e l’acquirente di un involucro con circa 0,5 grammi della stessa sostanza.

A.R, 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, nel ballatoio di uno stabile in via Solitaria gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 2 buste contenenti 120 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.