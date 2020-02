Napoli – Spaccio di droga, arrestato 41enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Generale d’Ambrosio presso l’appartamento di un uomo.

I poliziotti hanno rinvenuto, occultata in una credenza del soggiorno, una busta contenente 23 involucri di cocaina per il peso complessivo di circa 6 grammi.

Antonio Montagna, 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.