Pianura – Detenzione e spaccio di droga, arrestato 19enne

Ieri mattina gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Vecchia un giovane a bordo di uno scooter che ha consegnato un oggetto ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato i due e hanno rinvenuto indosso all’acquirente una dose di hashish, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di 4 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 9 grammi e la somma di 141 euro.

Antonio Covelli, 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.