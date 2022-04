Napoli – Spaccia in un locale sottoposto a sequestro, arrestato 44enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Tertulliano dove, in un locale già sottoposto a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato alcune persone in fila e sorpreso un uomo che stava confezionando della droga e lo hanno bloccato.

I poliziotti hanno rinvenuto 3 involucri contenenti 6,3 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, mentre indosso allo spacciatore hanno trovato 175 euro.

A.T., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e violazione dei sigilli.