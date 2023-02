Napoli – Sorpreso in una camera d’albergo, arrestato per evasione

Stanotte gli agenti del Commissariato Arenella, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo di via Marco Rocco di Torrepadula dove hanno rintracciato A.T., 32enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, accertando che si era allontanato dal proprio domicilio; pertanto lo hanno arrestato per evasione.