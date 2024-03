Napoli – Sorpreso in casa con la droga, arrestato un 58enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto in zona San Giovanni- Barra dove hanno rinvenuto 65 involucri di cocaina del un peso complessivo di circa 150 grammi, 4 bilancini di precisione, un piatto e un cucchiaino intrisi di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga e 19632 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato, il 58enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.