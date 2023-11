Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 42enne

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Secondigliano, hanno notato un’auto con a bordo un uomo il quale, accortosi della presenza degli stessi, ha effettuato diverse manovre come per guadagnarsi la strada libera dal normale traffico cittadino.

I poliziotti, insospettiti da tale atteggiamento, lo hanno seguito fino a via Regina Margherita dove lo stesso è sceso dal veicolo e si è introdotto all’interno di uno stabile; poco dopo, l’uomo è uscito dall’edificio rimettendosi in auto per proseguire la marcia.

Gli operatori, pertanto, lo hanno raggiunto e bloccato in via del Cimitero trovandolo in possesso di un pezzo di cocaina del peso di circa 50 grammi e 760 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli agenti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto altri 15 involucri contenenti 580 grammi circa di cocaina, 24 panetti del peso complessivo di circa 2,4 kg di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, un 42enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.